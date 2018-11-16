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  • 16.11.2018 08:30
  • Son Güncelleme: 16.11.2018 08:44

Güncel fiyatları ve fiyatları ne kadar? Dolar kuru ve euro kurunda düşüş sürecek mi?

fiyatları ve fiyatlarındaki düşüş trendi sürüyor. Son dönemde hükümetin attığı sağlam adımlar neticesinde 7,20'lerden geriye dönen dolar, geçtiğimiz haftalarda 5,32'ye kadar gerileyerek son 3 ayın en düşük seviyesini görmüştü. Yaşanan bu gelişmelerin ardından dolar fiyatları ve euro fiyatları en çok aranan konulardan olmuştu. Dün de sert bir düşüş yaşayan dolar günü 5,35 seviyelerinde kapattı. İşte dolar ve eurodaki son durum...

Dolarda düşüş sürüyor. Ekonomide dış saldırılar ve ABD ile yaşanan Brunson krizi sonrası süren iyimser tablo devam ediyor. Yaşanan bu gelişmelerin ardından dolar fiyatları ve euro fiyatlarında ise düşüş sürüyor. Düne 5,47 seviyesinde başlayan ABD doları, dün kapanışta 5,35'e kadar geriledi. Yüzde 2'nin üzerinde düşüş gösteren dolar, hafta başından bu yana en düşük seviyeyi gördü. Euro ise düne 6,17 ile başlarken, dün kapanışta gevşeyerek 6,07'lere kadar geriledi.

Borsa İstanbul ise dün kapanışta 93.296'dan işlem gördü.

İşte 16 Kasım 2018 saat 08.30 itibariyle dolar, euro ve sterlindeki son durum:

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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