Dolarda düşüş sürüyor. Ekonomide dış saldırılar ve ABD ile yaşanan Brunson krizi sonrası süren iyimser tablo devam ediyor. Yaşanan bu gelişmelerin ardından dolar fiyatları ve euro fiyatlarında ise düşüş sürüyor. Düne 5,47 seviyesinde başlayan ABD doları, dün kapanışta 5,35'e kadar geriledi. Yüzde 2'nin üzerinde düşüş gösteren dolar, hafta başından bu yana en düşük seviyeyi gördü. Euro ise düne 6,17 ile başlarken, dün kapanışta gevşeyerek 6,07'lere kadar geriledi.

Borsa İstanbul ise dün kapanışta 93.296'dan işlem gördü.

İşte 16 Kasım 2018 saat 08.30 itibariyle dolar, euro ve sterlindeki son durum: