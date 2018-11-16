Fotoğraflarla tarım ve risk

Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) tarafından İstanbul Fotoğraf Sinema Amatörleri Derneği'nin (İFSAK) katkılarıyla düzenlenen 'Tarım ve Risk' konulu fotoğraf yarışması için başvurular başladı. Yarışma, Seçici Kurul üyeleri, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) temsilcileri, TARSİM üst düzey yöneticileri, İFSAK Yönetim Kurulu üyeleri ve birinci derece yakınları dışında, Türkiye'de ikamet eden ve 18 yaşını doldurmuş herkesin katılımına açık. Başvuruların 31 Aralık'ta sona ereceği yarışmaya, en çok 4 eserle katılım sağlanabiliyor. Detaylı bilgi www.tarsim.gov.tr ve www.tfsfonayliyarismalar.org adreslerinden alınabiliyor.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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