Bugünkü
Takvim

faizleri sıfırladı

Türk Telekom faizleri sıfırladı
Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na desteği devam eden Türk Telekom, geçmişe dönük borcu olan müşterileri için bir kampanya başlattı. 'Faizleri Sıfırlıyoruz' kampanyası ile 31 Aralık 2017 tarihinden önce telefon, internet ve mobil hattı iptal edilmiş ancak kuruma halen borcu bulunup yasal takipte olan , TTNET ve TT MOBİL müşterileri yüzde 100 faiz indirimi fırsatından faydalanacak. Kampanya 31 Aralık 2018'e kadar devam edecek.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerEkonomi HaberleriTürk Telekom faizleri sıfırladı
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar