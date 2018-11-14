Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'na desteği devam eden Türk Telekom, geçmişe dönük borcu olan müşterileri için bir kampanya başlattı. 'Faizleri Sıfırlıyoruz' kampanyası ile 31 Aralık 2017 tarihinden önce telefon, internet ve mobil hattı iptal edilmiş ancak kuruma halen borcu bulunup yasal takipte olan Türk Telekom, TTNET ve TT MOBİL müşterileri yüzde 100 faiz indirimi fırsatından faydalanacak. Kampanya 31 Aralık 2018'e kadar devam edecek.
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- 14.11.2018
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Türk Telekom faizleri sıfırladı
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