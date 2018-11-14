Son dakika: İDO iç hatlarını kapatıyor

2011 yılında yapılan özelleştirme ihalesi ile 861 milyon dolarlık bedelle Tepe-Akfen-Souter-Sera ortak girişim grubu tarafından alınan İstanbul Deniz Otobüsleri A.Ş. ( İDO) 1 Aralık 2018 tarihinden itibaren iç hat seferlerini durduruyor.

Şirket kaynaklarından alınan bilgilere göre İDO'nun Bostancı-Bakırköy, Bostancı-Kabataş/Beşiktaş ve Adalar'dan oluşan iç hat seferleri 1 Aralık tarihinden itibaren artık yapılmayacak.

Alınan bilgilere göre son dönemde döviz kurundaki yükselişe karşın, iç hatlardaki fiyat artış taleplerinin uygun görülmemesi, haksız rekabet ve Osmangazi Köprüsü geçiş fiyatlarının sözleşmeye aykırı olarak düşürülmesinin İDO tarafından öngörülememesi nedeniyle, tasarruf tedbirleri kapsamında sirket tarafindan zarar eden tüm hatların geçici olarak kapatılmasına karar verildi.

İDO'nun geçen hafta yapılan yönetim kurulu toplantısında İskoçya merkezli yabancı ortak Souter'in talebi doğrultusunda alınan karar ile şirket, iç hat seferlerini durdurup daha çok dış hatlara odaklanacak.