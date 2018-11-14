Nitelikli personel seferberliği

Kamuda, savunmadan eğitime her alanda nitelikli, modern insan kaynağı modelleri yaşama geçiriliyor. Gençlere devlette iş ve kariyer için yeni imkanlar sunulurken, yetenekli isimler milli projelere kazandırılacak. Kurumların personel kadrolarına ilişkin eğitim, sınav, pozisyon işlemlerini Çalışma Genel Müdürlüğü yürütürken, elektronik kamu istihdam portalı ile işe erişim kolaylaşacak. Yüksek nitelikli işgücünü çekmek amacıyla yurt dışı tanıtım ofisleri kurulacak. Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2019'da da kamuda başta eğitim, sağlık ve güvenlik olmak üzere her alanda ihtiyaç duyulan nitelikli personel istihdamının karşılanacağını söyledi.
HAZAL ATEŞ
HAZAL ATEŞ
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