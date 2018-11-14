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İstihdama 2.2 milyar
Hükümet, 2019-2020 döneminde 1 milyon 200 bin gence iş sözü verirken; yeni nesil teşvikler milyonlarca çalışana işverene destek sağladı. Bu kapsamda Ağustos 2018 itibariyle; 1.5 milyon işveren 10 milyonu aşkın çalışanı için 2.2 milyarlık teşvikten yararlandı. 1 milyonun üzerinde işyeri yaklaşık 8 milyon çalışanı için 5 puanlık vergi indiriminden yararlanırken, kamu desteği 1.5 milyar lira oldu. Bölgesel desteğinden yararlanan 245 bin işyerine 1 milyon 300 bin çalışanı için 152 milyon lira, bölgesel yatırım kapsamında da 3 bine yakın işyeri için 186 bin çalışanı için 69 milyon lira destek sağlandı.


HAZAL ATEŞ

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