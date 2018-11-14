Bakan Varank duyurdu! Aylık yaşam bursu gençler için 20 bin lira olacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Yurda Dönüş programı toplantısında konuştu.
Varank şunları söyledi:
Bilim insanlarımızın yurda dönüşüne katkı sağlayacak çok önemli bir politikayı 15 Aralık'ta hayata geçiriyoruz.
Aylık yaşam bursu gençler için 20 bin lira olacak
DEVAMI GELİYOR…
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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