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  • 14.11.2018 11:13
  • Son Güncelleme: 14.11.2018 11:15

Bakan Varank duyurdu! Aylık yaşam bursu gençler için 20 bin lira olacak

Yurda Dönüş programı toplantısında konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Aylık yaşam bursu gençler için 20 bin lira olacak." dedi.

Bakan duyurdu! Aylık burs 20 bin lira olacak

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank Yurda Dönüş programı toplantısında konuştu.

Varank şunları söyledi:

Bilim insanlarımızın yurda dönüşüne katkı sağlayacak çok önemli bir politikayı 15 Aralık'ta hayata geçiriyoruz.

Aylık yaşam bursu gençler için 20 bin lira olacak

DEVAMI GELİYOR…

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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