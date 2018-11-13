Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, SMA hastalarının ilaç teminine ilişkin açıklama yaptı. "SMA tip 2 ve tip 3 için de hasta başvurularını almış bulunuyoruz. Bakanlığımız, ruhsatlandırma ve ruhsat serbestleştirme yöntemi dahil alternatif yollarla ilaç temini için süreci başlatmıştır" dedi.
- Ekonomi
- 13.11.2018
- Gazete
SMA hastasına ilaç müjdesi
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