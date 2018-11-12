PÜİS'ten yapılan yazılı açıklamada, akaryakıt alımında nakit ve kredi kartı ile ödeme yapan tüketiciler için ayrı fiyat uygulanması gerektiği belirtildi.

Kredi kartı ile yapılan akaryakıt alımlarında tüketicilerin herhangi bir komisyon ödemediği ifade edilen açıklamada, akaryakıt bayilerinin kredi kartı ile yapılan satışlarda 40-45 günü bulan vadeleri bekleyemediği ve bankalara yaklaşık yüzde 3 kredi kartı komisyonu ödeyerek finansman ihtiyacını karşılamaya çalıştığı aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen PÜİS Genel Başkanı İmran Okumuş, akaryakıt satışlarında kredi kartı kullanım sisteminde değişikliğe gidilmesi gerektiğini vurgulayarak, "ABD'de nakit alımlarda pompa satış fiyatları daha düşükken, kredi kartı ile yapılan alımlarda daha yüksektir. Bunun doğru bir uygulama olduğunu düşünüyoruz." ifadesini kullandı.