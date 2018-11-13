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  • 13.11.2018 12:12

Büyük Tüneli için tarih verildi! Dünyada ilk olacak

trafiğine çare olması beklenen ve ulaşımı büyük ölçüde kolaylaştıracak olan projesinde ihale çağrı tarihi belli oldu. Proje sonunda 10 istasyonda 9 farklı raylı sistem ekspres ile birbirine bağlanacak.

Dünyada ilk kez yapılacak olan 3 katlı tünel kesitine sahip Büyük İstanbul Tüneli projesinin ihale çağrısına aralık ayında çıkılması planlanıyor. Asya ve Avrupa kıtalarının dünyada ilk kez yapılacak bir proje ile birbirine bağlanmasıyla İstanbul trafiği rahat bir nefes daha alacak.

Sabah'ın haberine göre 2015 yılında Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna ilk kez açıklanan 3 katlı tünel projesinde karayolu ve metro ağı ortaklaşa kullanılacak. 3 katlı tünel tasarımıyla; hem Boğaz'ı iki defa geçmek yerine bir defa geçerek binlerce metre tünel yapım maliyetinden ve süresinden tasarruf edilmiş olacak, hem de ekonomik ve pratik çözüm sağlanacak.

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