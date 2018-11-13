Dünyada ilk kez yapılacak olan 3 katlı tünel kesitine sahip Büyük İstanbul Tüneli projesinin ihale çağrısına aralık ayında çıkılması planlanıyor. Asya ve Avrupa kıtalarının dünyada ilk kez yapılacak bir proje ile birbirine bağlanmasıyla İstanbul trafiği rahat bir nefes daha alacak.

Sabah'ın haberine göre 2015 yılında Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna ilk kez açıklanan 3 katlı tünel projesinde karayolu ve metro ağı ortaklaşa kullanılacak. 3 katlı tünel tasarımıyla; hem Boğaz'ı iki defa geçmek yerine bir defa geçerek binlerce metre tünel yapım maliyetinden ve süresinden tasarruf edilmiş olacak, hem de ekonomik ve pratik çözüm sağlanacak.