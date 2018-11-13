İngilizler Türk tahvillerine yoğun ilgi gösterdi

Londra merkezli Promeritum Management LLP, ekonomi yönetimini güvenilir bulması ve rahip Brunson'un serbest bırakılması sonrasında ABD ile ilişkilerin iyileşmesinin etkisiyle Türkiye tahvilleri alıyor.

Promeritum kurucu ortağı Pavel Mamai, "Yükselişin büyük bir kısmını kaçırdık, fakat Brunson olayı analiz ve kontrol dışı çok büyük bir kuyruk riskiydi. Bu riskin kaybolmasını beklemek istedik." dedi.

Mamai, ekonomi tarafında ise dengeli bir politika tepkisi verildiğini belirtti.

Yabancı para cinsinden tahvillere odaklanan Promeritum, ekimde ihracı gerçekleştirilen 2023 vadeli dolar ve kasımda ihraç edilen 2026 vadeli euro cinsinden Türkiye tahvillerine yatırım yaptı.

Türkiye pozisyonunun önemli miktarda fakat baskın olmadığını belirten Türkiye için en büyük riskin "önemli bir politika hatası" yapılması olduğunu fakat bu ihtimalin çok düşük olduğunun altını çizdi.