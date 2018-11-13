Bakımdan ödün vermedik

Ağustos ayında başlayan ve Eylül ayının sonuna kadar devam eden döviz atağında, Türk halkı sepeti küçülttü. Gıda maddelerine yönelik ambalaj talebinde yüzde 20'ye varan azalma görülürken, hanımların kemer sıkmadığı tek alan kozmetik alışverişi oldu. Kozmetik üreticisinin ambalaj talebinde yüzde 10 artış görüldü. Yapılan araştırmaya göre; 2016'daki darbe girişiminden bugüne kadar harcamaları en az değişen sektörün kozmetik olduğunu ortaya çıktı. Türkiye'de botokstan estetik ameliyata kadar yayılan yelpazede harcama 20 milyar liraya ulaştı. Kadınlar genellikle 30'lu yaşlardan sonra yaşlanma, yaşlı görünme korkusu yaşamaya başlıyor. Kozmetik harcamaları, 35 yaşından sonra bu korkunun zirve yaptığını gösteriyor. Çünkü yılda 15-20 milyar lira harcama yapılan kozmetik sektöründe en çok harcamayı 38-45 yaş arası kadınlar yapıyor.
- Ekonomi
- 13.11.2018
- Gazete
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