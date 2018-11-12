Ocak sadece emekliler değil, herkes için zam ayı olacak. Çalışan-çalışmayan herkesin geliri artacak. İşte Ocak'ta bizi bekleyen zamlar:
Memur: Maaşlar toplu sözleşme kapsamında yüzde 4 zamlanacak. Ayrıca 2018'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyonun yüzde 3.5'i aşan kısmı kadar fark maaşlara yansıtılacak. 4 aylık enflasyona göre, yüzde 8.76 fark oluştu, zam oranı yüzde 12.76'ya ulaştı. Enflasyon tahminlerine göre, Ocak zammı yüzde 11.15, 13.62 ya da 14.28 olabilecek. Ayrıca aile yardımı da artacak. 0-6 yaş arası 2 çocuğu olan memura aylık 369,63 lira ödenirken, bu tutar 422,42 liraya yükselebilecek.
kalan karakter 1000
her zaman 80-100 TL. gelen elektrik faturası 291,90 TL. geldi. Başka arkadaşlarada aynı şekilde gelmiş. Hükümetin gıkı çıkmıyor. Oy verdiğimize pişman etmesinler. AKP kuruldu kurulalı başka partiye oy vermedim. Yerel seçimdlerde oy verirsem eğer ....
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.