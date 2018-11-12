İnternet hamlesi

Aralık'tan itibaren 'Evde İnternet' limitsiz paketlerini güncelleyecek olan Türk Telekom, hem yeni hem de mevcut müşterilerine de uygun fiyatlarla limitsiz paketlere geçiş imkanı sunacağını duyurdu. Genel Müdür Yardımcısı Hakan Dursun, mevcut Türk Telekom Evde İnternet abonelerine, Aralık ayından itibaren çok uygun koşullarla şu anki AKN hızlarına göre daha yüksek hızda limitsiz ek paketlere geçme imkanı sunacaklarını belirtti.
- Ekonomi
- 12.11.2018
- Gazete
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