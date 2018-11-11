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VESTEL’e ’ten inovasyon ödülü

VESTEL’e CES’ten inovasyon ödülü
VESTEL , Vakum Teknolojisi ve FermentStore buzdolapları ile tüketici elektroniği fuarı CES'ten inovasyon ödülü kazandı. Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan, "Geliştirdiğimiz teknolojiler ile aldığımız inovasyon ödülü markamızın dünya trendlerini ve standartlarını belirleyen şirketlerden olduğunu bir kez daha kanıtladı" şeklinde konuştu.
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