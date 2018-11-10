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  • Son Güncelleme: 10.11.2018 - 00:41
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Ziraat en sevilen banka seçildi

Ziraat en sevilen banka seçildi
Ziraat Bankası, "'nin Lovemark'ları" araştırmasında 2016 ve 2017'de olduğu gibi 2018'de de Türkiye'nin en sevilen bankası seçildi. Ziraat Bankası adına ödülü Bankacılık Operasyonları ve İletişim Genel Müdür Yardımcısı Ali Kırbaş aldı.

TEKNOSA DA ÖDÜL ALDI
Aynı araştırmada, iştiraklerinden Teknosa da 'Türkiye'nin En Sevilen Teknoloji Marketi' seçildi. Bu yıl 9'uncu kez düzenlenen Felis Ödülleri'nde de , 1 Felis, 3 başarı ödülüne layık görüldü.
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