Yurt dışından cep getirmek 500 lira

Yolcuların kendi kullanımları amacıyla yurt dışından getirdikleri telefonların kullanım izin harcı 500 lira oldu. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren karara göre, ticari amaçlı olmaksızın, yolcuların kendi kullanımları amacıyla yurt dışından getirdikleri telefonların kullanım izni için ödenmesi gereken 170,70 liralık harç tutarı 500 liraya yükseldi. Söz konusu harç, elektronik kimlik bilgisinin kayıt altına alınması işleminden önce ödenecek. Harç ödenmeden kayıt işlemi yapılan ve kullanıma açılan cihazlar kapatılacak.