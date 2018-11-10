64 milyonu uçurdu

Türk Hava Yolları'nın (THY) doluluk oranı Ekim'de 2 puan artarak yüzde 83.4'e ulaştı. THY'den yapılan açıklamaya göre; şirketin geçen ay taşıdığı yolcu sayısı ise 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 5 artışla 6.5 milyona yükseldi. Dış hat doluluk 3 puanlık artışla yüzde 83.2 olarak gerçekleşirken, iç hat uçuşlarda ise yüzde 85.1 doluluk oranına ulaşıldı. İlk 10 ayda yolcu sayısı da 64 milyonu aştı. Toplam yolcu doluluk oranı Ocak- Ekim döneminde 3 puanlık artışla yüzde 82.2 olarak gerçekleşti. Yurt dışı yolcu doluluğu 3 puan artarak yüzde 82 seviyesine ulaşırken, yurt içi yolcu doluluğu ise yaklaşık 2 puan artarak yüzde 86 seviyesine ulaştı. Dıştan dışa transfer yolcu (transit yolcu) hariç tutulduğunda yurt dışı yolcu sayısında yaklaşık yüzde 13'lük bir artış yaşandı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.