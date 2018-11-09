THY kârını 3 kat artırdı

Türk Hava Yolları (THY) bu yılın 9 aylık döneminde 1 milyar 149 milyon dolar esas faaliyet kârı gerçekleştirdi. Hem yolcu hem de kargo gelirlerini önemli ölçüde artıran THY, bu yılının 3'üncü çeyreğinde yaklaşık 4 milyar dolar gelir elde etti. THY'nin 9 aylık satış geliri de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20 artarak 9.9 milyar dolara ulaştı. THY, bu yılın 9 aylık döneminde net kârını 3 kat artırmayı başararak, bu dönem 755 milyon dolar kâr etti.
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