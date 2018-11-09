Konutunu yenileyen çabuk satıyor

Hafele Türkiye ve Bölge Ülkeler İcra Kurulu Başkanı Hilmi Uytun, Eylül ayında 127 bin konutun el değiştirdiğini hatırlatarak, Türkiye'de yakalanan istatistiklerinin, neredeyse bütün Avrupa ülkelerinin katbekat üzerinde olduğuna dikkat çekti. Uytun, birkaç ay sonra konut satışlarının ciddi biçimde artacağı tahminini dile getirdi. İlk 9 ayda, konut satışlarında geçtiğimiz yıla göre yaklaşık yüzde 3'lük bir düşüş yaşandığını da söyleyen Hilmi Uytun, bunun kalıcı bir durum olmadığı, yeni pazar şartlarına adaptasyon olduğu yorumunu yaptı. Konut pazarında son 15 yılda sektörün önünü açan çok sayıda önemli gelişme olduğunu ifade eden Uytun, "Faizlerdeki düşüş, uzun vadeli finansman olanakları, yabancıya satış düzenlemeleri... Tüm bunlar konut satışlarında ciddi rekorları da beraberinde getirdi. Fakat artık sektördeki rekabet tanımı değişiyor" dedi.
REKABET ARTTI
Uytun, pazarda yaşanan çetin rekabetle birlikte artık evin içinde fark yaratmanın büyük önem kazandığını anlattı. Konuyla ilgili yaptıkları bir araştırmanın detaylarını da paylaşan Hilmi Uytun, şunları söyledi: "Konutların içinde yapılacak yenileme çalışmalarının, konutun kiralanması ya da satılmasını ciddi biçimde hızlandırdığını gördük. Buna göre, kiraya sunulan evlerde 3 kira bedeli; satışa sunulan evlerde ise istenen bedelin yüzde 3'ü ev yenilemeye ayrıldığı zaman söz konusu dairelerin yüzde 70-80 oranında daha hızlı kiralandığını ya da satıldığını gözlemliyoruz."
REKABET ARTTI
Uytun, pazarda yaşanan çetin rekabetle birlikte artık evin içinde fark yaratmanın büyük önem kazandığını anlattı. Konuyla ilgili yaptıkları bir araştırmanın detaylarını da paylaşan Hilmi Uytun, şunları söyledi: "Konutların içinde yapılacak yenileme çalışmalarının, konutun kiralanması ya da satılmasını ciddi biçimde hızlandırdığını gördük. Buna göre, kiraya sunulan evlerde 3 kira bedeli; satışa sunulan evlerde ise istenen bedelin yüzde 3'ü ev yenilemeye ayrıldığı zaman söz konusu dairelerin yüzde 70-80 oranında daha hızlı kiralandığını ya da satıldığını gözlemliyoruz."
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