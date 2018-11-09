İstanbul’da ev sahibi olmak 400 bin lira

2018'in ilk sekiz ayında en çok konutun satıldığı ilk beş şehir İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa olarak sıralandı. Zingat. com Bölge Raporu verilerine göre, bu beş il arasında, 100 metrekare konutlar için satılık fiyat ortalaması en yüksek il 398 bin 103 lirayla İstanbul oldu. TÜİK verilerine göre bu yılın ilk sekiz ayında en çok konutun satıldığı ikinci il olan Ankara, satılık konut fiyat ortalaması sıralamasında ise beşinci sırada yer alarak şaşırttı. Satılık konut fiyat ortalamasının en yüksek olduğu ikinci ilin İzmir olduğu saptandı. İzmir'de satılık konut fiyatı ortalaması 299 bin 451 lira olurken, İzmir'i 205 bin 795 lira ile Antalya izledi. Listede dördüncü sıra ise 202 bin 116 lira ortalamasıyla Bursa'nın oldu. Listenin sonuncu ismi Ankara'da ise 100 metrekarelik konutların fiyat ortalamasının 181 bin 697 lira olduğu görüldü.
EN UYGUNU ESENYURT
Zingat.com, fiyat rekortmeni beş ilin en uygun fiyatlı ve en pahalı ilçelerinin listesini de paylaştı. Buna göre İstanbul'un en pahalı ilçesi, 1 milyon 84 bin 495 liraya ulaşan satılık konut fiyat ortalamasıyla Beşiktaş oldu. Mega kent İstanbul'un en uygun fiyatlı ilçesinin ise 198 bin 217 lirayla Esenyurt olduğu kayıtlara geçti.
YAVUZ KARAMAN
EN UYGUNU ESENYURT
Zingat.com, fiyat rekortmeni beş ilin en uygun fiyatlı ve en pahalı ilçelerinin listesini de paylaştı. Buna göre İstanbul'un en pahalı ilçesi, 1 milyon 84 bin 495 liraya ulaşan satılık konut fiyat ortalamasıyla Beşiktaş oldu. Mega kent İstanbul'un en uygun fiyatlı ilçesinin ise 198 bin 217 lirayla Esenyurt olduğu kayıtlara geçti.
YAVUZ KARAMAN
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