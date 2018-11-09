İmar Barışı’na giren kazandı

TAPU.COM Kurucu Ortağı Emre Erşahin, 13 milyondan fazla yapının yararlanması beklenen İmar Barışı'nda bugüne kadar açıklanan verilere göre, 8 milyon 150 bin konut için başvuru yapıldığını ve 5 milyar 120 milyon lira civarında para toplandığını söyledi. Bu uygulama sayesinde sadece devletin kazanç sağlamadığını ifade eden Erşahin, "Asıl kazancı tapu sahiplerinin elde edeceğini düşünüyoruz. Bugüne kadar İmar Barışı'ndan faydalanan tapuların, piyasa değerleri üzerinden işlem yapmaya uygun hale gelerek ortalama yüzde 20-30 oranında değerlendiğini gözlemlemekteyiz" dedi. Bazı gayrimenkullerin İmar Barışı sonrası yasallaşan statüsüyle birlikte değerini artırdığını dile getiren Erşahin, "İmar Barışı ile yasal statü kazanacak olan yapılar ipoteklerde gerçek değerinden işlem görecek ve krediye de uygun hale gelerek satış işlemleri daha kolay gerçekleşecek" diye konuştu.
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