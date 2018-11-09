  • Ekonomi
  • 09.11.2018
  • Son Güncelleme: 09.11.2018 - 01:03
  • Gazete

çocuğa 300 lira

, 2019’da toplumun tüm kesimlerine destek verecek. Yeni destekler de gelecek. çocuğu olana ayda 300, ağır kronik hastalığı olana 200, başarılı öğrencilere 500 lira destek verilecek

İkiz çocuğa 300 lira
Hükümet, 2019'da sosyal güvenlik ve çalışma hayatında doğum yapan anneden üniversiteli gençlere, zora giren patrondan evlenen çiftlere kadar tüm kesimlere doğrudan yansıyacak bir paket hazırladı. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığının 2019 yılı bütçesine ilişkin sunum yapan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yeni destekleri şöyle sıraladı:

İkiz, üçüz gibi çoklu doğumla karşılaşan ihtiyaç sahibi ailelerimize yönelik 0-2 yaş aralığında çocuk başına aylık 150 lira ödeme yapacağız.
Ağır kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağımlı olan hastaların bulunduğu hanelerin elektrik bedellerinin 200 liraya kadar olan kısmına yönelik destekte bulunacağız.
MEB tarafından düzenlenen sınavlarda, illerinde ilk 10'a giren veya genelinde ilk 20 bine giren Şartlı Eğitim Yardımı faydalanıcısı çocuklarımıza aylık 500 lira, üniversiteye giriş sınavında ilk bine girenlere ise şnakdi destek sağlayacağız.
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