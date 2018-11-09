Halkbank, 2018'in ilk 9 ayında da ekonomiye değer katmayı sürdürdü. Banka'nın üçüncü çeyrek sonunda toplam kredileri 2017 yıl sonuna göre yüzde 34.4 artışla 350.3 milyar liraya yükseldi. KOBİ kredilerinin de dahil olduğu ticari kredileri, 2017 yıl sonuna göre yüzde 34.9 artış göstererek 217 milyar liraya ulaşan Halkbank'ın KOBİ kredileri pazar payı yüzde 15.2 olarak gerçekleşti. Banka'nın 9 aylık net kârı ise 2.2 milyar lira oldu. Aktif büyüklüğünü 2017'nin sonuna göre yüzde 26.8 artışla 387.3 milyar liraya taşıyan Halkbank'ın toplam mevduatı aynı dönemde yüzde 23.8 artışla 239.2 milyar liraya ulaştı. Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, Yeni Ekonomi Programı'nda belirlenen disiplin ve dengelenme hedeflerinin kısa sürede sonuca ulaştığına dikkat çekerek, şöyle konuştu: "Enflasyonla mücadelenin bir gereği olarak, faiz oranlarının aşağı yönlü değişimi için çalışmaktayız. Reel sektörün dönemsel ihtiyaçlarına uygun yeniden vadelendirme çözümlerinde öncü bankalardan biriyiz. Esnaf ve KOBİ'ler başta olmak üzere, müşterilerimizin her türlü ihtiyaçlarında yanlarında olmayı sürdüreceğiz."
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