Emekliye en az 274 TL

TÜM emeklilerin gözü Ocak zammında. 2018'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşecek enflasyon, zam oranında belirleyici olacak. Bu oran, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını gösterirken, memur emeklilerinin de alacağı enflasyon farkını ortaya koyacak. Toplu sözleşmede, memur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 4 olarak belirlenmiş, ayrıca 2018'in ikinci yarısında enflasyonun yüzde 3.5'i aşması halinde fark verileceği karara bağlanmıştı. Temmuz- Ekim enflasyonu yüzde 12.26 çıktı, memur emeklilerine yüzde 8.76 fark oluştu. Halen en düşük memur emeklisi aylığı 2 bin 149 lira 87 kuruş. Bu maaş 4 ayda oluşan yüzde 12.76'lık artışa göre 2 bin 424 lira 19 kuruş oluyor. Yani en düşük maaşta 274 lira 32 kuruş artış görünüyor. Enflasyon tahminleri de zam oranının ipuçlarını veriyor. 2019 yılı programına göre, 2018'in ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 10.65 olacak. Bu durumda memur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 7.15 enflasyon farkıyla yüzde 11.15 olacak. Merkez Bankası'nın enflasyon tahmini ise 2018'in ikinci 6 aylık enflasyonunun yüzde 13.12 olabileceği yönünde. Bu tahmine göre ise memur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 13.62'ye ulaşabilecek.
4 FARKLI HESAP
4 aylık enflasyona göre: % 8.76 fark + % 4 zam
2019 programındaki yüzde 10.65'lik enflasyon tahminine göre: % 7.15 fark + % 4 zam
Merkez Bankası'nın yüzde 13.12'lik enflasyon tahminine göre: % 9.62 fark + % 4 zam
Beklenti anketindeki yüzde 13.78'lik enflasyon tahminine göre: % 10.28 fark + % 4 zam
4 FARKLI HESAP
4 aylık enflasyona göre: % 8.76 fark + % 4 zam
2019 programındaki yüzde 10.65'lik enflasyon tahminine göre: % 7.15 fark + % 4 zam
Merkez Bankası'nın yüzde 13.12'lik enflasyon tahminine göre: % 9.62 fark + % 4 zam
Beklenti anketindeki yüzde 13.78'lik enflasyon tahminine göre: % 10.28 fark + % 4 zam
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