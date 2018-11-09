Çekilen araca cepten takip

İstanbul Mobil Otopark Projesi (İSTMOP) şehir genelinde çekilen ve bağlanan araçların tüm süreçlerinin mobil sistemler üzerinden yürütüldüğü uygulama kullanıma sunuldu. Vatandaşlar, trafikten çekilen araç bilgilerine; aracın plakasını, çekim tarihini ve doğrulama kodunu girdikten sonra www.istmop.com'dan ya da android ve İOS işlemcili akıllı telefonlara 'STMOP'uygulamasını indirerek öğrenebilecek. İhlal edilen kural da fotoğrafla bildirilecek.
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