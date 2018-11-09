1 derece ile yüzde 7 tasarruf

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yaklaşan soğuk hava ve kış nedeniyle vatandaşlara tasarruf çağrısında bulunarak, "Kombi bakımlarınızı ve baca kontrollerinizi lütfen yaptırın. Can ve mal güvenliğiniz bizler için her şeyden çok daha önemli. Kombi ayarlarınıza dikkat edin. Bir derecelik düşük sıcaklıkta enerji tasarruf miktarımız yüzde 7'ye ulaşacaktır" dedi.
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