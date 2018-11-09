  • Ekonomi
  • 09.11.2018
  • Son Güncelleme: 09.11.2018 - 00:57
  • Gazete

1 derece ile yüzde 7 tasarruf

1 derece ile yüzde 7 tasarruf
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yaklaşan soğuk hava ve kış nedeniyle vatandaşlara tasarruf çağrısında bulunarak, " bakımlarınızı ve baca kontrollerinizi lütfen yaptırın. Can ve mal güvenliğiniz bizler için her şeyden çok daha önemli. Kombi ayarlarınıza dikkat edin. Bir derecelik düşük sıcaklıkta enerji tasarruf miktarımız yüzde 7'ye ulaşacaktır" dedi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerEkonomi Haberleri1 derece ile yüzde 7 tasarruf
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar