  • Ekonomi
  • 08.11.2018 12:52
  • Son Güncelleme: 08.11.2018 - 13:00

'nın yükselen değeri İngiliz basınında

, Başkan Erdoğan'ın iktidarıyla birlikte 'nın da adeta uçuşa geçtiğini yazdı.

Türk Hava Yollarının yükselen değeri İngiliz basınında

Milli havayolu şirketimiz 'nın elde ettiği başarılar İngilizlerin dikkatini çekti.

TÜRKİYE'NİN YÜKSELEN DEĞERİ

Ülkede yayın yapan Gazetesi, son 15 yılda 'nin artan destinasyonlarına dikkat çekti.

Bayrak taşıyıcı firmamızın Başkan Erdoğan'ın iktidarının öncesinde kötü şartlarda hizmet verdiğini yazan İngilizler, son 15 yılda şirketin adeta uçuşa geçtiğini belirtti.

YENİ BAŞARILAR GELİYOR

Türkiye'yi dünyanın kavşağı haline getiren Havalimanı'na da yer verilen haberde, THY'nin başarılarının her geçen gün artacağı ifade edildi.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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