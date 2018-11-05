Son birkaç yıldır reklamlarında ünlü isimlere yer veren ve Super Bowl organizasyonlarında bunları yayınlayarak ses getiren Türk Hava Yolları ( THY), yeni reklam filmiyle de iddialı. Hollywood'un birçok başarılı filmine imza atan Oscar ödüllü Ridley Scott'ın yönettiği yeni reklam filminde, çekim mekanı olarak THY'nin en büyük uçağı olan Boeing 777'si, İstanbul Havalimanı, Yerebatan Sarnıcı, Ortaköy Camii ve Çırağan Sarayı kullanılırken, yeni kabin memuru üniformaları da dikkat çekti. Yeni filmin, THY'nin yanı sıra, Türkiye'nin tanıtımına katkı sağlaması bekleniyor. Reklamın başrolünde Hollandalı oyuncu Sylvia Hoeks bulunuyor. Film önümüzdeki günlerde tüm dünya televizyonlarında gösterime girecek.
THY'nin yeni reklam filmi, Oscar ödüllü yönetmen Ridley Scott tarafından çekildi.
ÖĞRETMENLERE YÜZDE 25 İNDİRİM
THY, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle düzenlediği kampanyada iç hat seferlerinde öğretmenler ve birlikte seyahat ettikleri aileleri için yüzde 25 indirim uygulayacak. İndirim, 19 Kasım-31 Mart tarihleri arasında THY ve AnadoluJet ile yapılacak iç hat uçuşlarında geçerli olacak.
Cevdet ÖZDEMİR
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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