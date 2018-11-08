Araç sahipleri dikkat! İstanbul'da uygulanmaya başladı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, şehir içinde hatalı park sonucu trafikten çekilen ve bağlanan araçların nereden, ne zaman, hangi sebeple çekildiği bilgilerine ulaşımı sağlayan ve çekilen aracın bulunduğu otoparkın iletişim bilgileriyle otoparkın konumuna yol tarifi sunan mobil uygulamayı hayata geçirdi.
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