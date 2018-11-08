  • Ekonomi
  • 08.11.2018 12:44
  • Son Güncelleme: 08.11.2018 - 14:07

Araç sahipleri dikkat! İstanbul'da uygulanmaya başladı

İstanbul Mobil Otopark Projesi (İSTMOP) şehir genelinde çekilen ve bağlanan araçların tüm süreçlerinin mobil sistemler üzerinden yürütüldüğü uygulama kullanıma sunuldu.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, şehir içinde hatalı park sonucu trafikten çekilen ve bağlanan araçların nereden, ne zaman, hangi sebeple çekildiği bilgilerine ulaşımı sağlayan ve çekilen aracın bulunduğu otoparkın iletişim bilgileriyle otoparkın konumuna yol tarifi sunan mobil uygulamayı hayata geçirdi.

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