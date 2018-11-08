Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan önemli açıklama

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Açıklamada, "Eurobond ihraç tutarının üç katından fazla talep geldi. 2026 vadeli Eurobond ihraç miktarı 1.5 milyar Euro oldu" denildi.
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Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Açıklamada, "Eurobond ihraç tutarının üç katından fazla talep geldi. 2026 vadeli Eurobond ihraç miktarı 1.5 milyar Euro oldu" denildi.
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