  • Ekonomi
  • 08.11.2018 08:04
  • Son Güncelleme: 08.11.2018 - 08:06

bugün ne kadar? Dolar ve ne kadar? 8 Kasım 2018 güncel

ne kadar oldu? sorusu son dönemde en çok sorulan soruların başında geliyor. ve Türkiye'nin karşılıklı olarak birbirine uyguladığı yaptırımların son bulmasından sonra ve İran'a uygulanacak yaptırımlarda Türkiye'nin muaf tutulmasının ardından dolar son 3 ayın en düşük seviyesi olan 5,32 TL'ye kadar geriledi. BİST endeksi ise dünü yüzde 0,81'lik yükselişle 95 bin 493 rakamı ile kapattı. Peki ABD ile krizin giderilmesinin ardından dolar ne kadar oldu? ne kadar oldu? İşte 8 Kasım 2018 ...

Son dakika aramalarına göre dolar bugün ne kadar? euro bugün ne kadar? soruları en çok sorulan sorular arasında geliyor. Geçtiğimiz günlerde son 3 ayın en düşük seviyesine gerileyerek 5,32'yi gören dolarda son durum yine merak ediliyor. Dolarda düşüş sürecek mi? sorusuna cevap arayan vatandaşlar konu ile ilgili araştırmalar yapıyor. İşte dolar fiyatları ve euro fiyatları ile ilgili son gelişmeler...

DOLAR VE EURO FİYATLARI

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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