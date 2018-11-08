Altın fiyatları doların güçlü seyretmesiyle hafif geriledi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.2 düşüşle 1,223.70 dolara geriledi. Yatırımcıların yakından takip ettiği altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Çeyrek altın fiyatı, gram altın fiyatı ne kadar? İşte 8 Kasım güncel altın fiyatları...
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