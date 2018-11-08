  • Ekonomi
  • 08.11.2018 10:07
  • Son Güncelleme: 08.11.2018 - 10:07

canlı: Bugün 8 Kasım Perşembe fiyatı, gram altın fiyatı

güne nasıl başladı? Altın fiyatları ABD'deki ara seçimler nedeniyle bir haftanın dip seviyelerinden yükselişe geçmişti. Doların güçlü seyretmesi ile hafif gerileyen ne kadar oldu? Dün kapaşınta 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 0,09 azalışla 212,30 liradan tamamladı. fiyatı, gram altın fiyatı bugün ne kadar? İşte 8 Kasım ...

Altın fiyatları doların güçlü seyretmesiyle hafif geriledi. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.2 düşüşle 1,223.70 dolara geriledi. Yatırımcıların yakından takip ettiği altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Çeyrek altın fiyatı, gram altın fiyatı ne kadar? İşte 8 Kasım güncel altın fiyatları...

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