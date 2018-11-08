Ekmek israfını önleyecek adım | Ekmekte iadeye sınırlama

Hükümet, küçük işletmeler ile üretici firmaları büyük ve zincir mağazaların hâkim pozisyonuna karşı korumaya aldı. Perakende ticarette uygulanacak ilke ve kurallara ilişkin yönetmelikte yapılan değişikliğe göre, zincir mağazalar, tedarikçiler bir gün içinde üreticiden teslim alınan azami fiyatı tarifeyle belirlenen ekmek, unlu mamuller gibi hızlı tüketim mallarının en fazla yüzde 5'ini satılmadığı gerekçesiyle iade edebilecek. Böylece hem üretici korumaya alınacak hem de israf önlenmiş olacak. Hal Yasası kapsamında da üretici birliklerine kiradan vergi desteğine kadar birçok başlıkta büyük destek sağlanacak.