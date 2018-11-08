  • Ekonomi
  • 08.11.2018 12:38
  • Son Güncelleme: 08.11.2018 - 13:04

'ın satış ile ilgili flaş gelişme

Emirates NBD, hisse alımı için Rekabet Kurumu'na başvurdu.

Dev bankanın satışında flaş gelişme

OCAK 2018'de görüşmelerine başlanan 'ın satış süreci Mayıs ayı sonunda tamamlandı. Rus Sberbank, Denizbank'ın yüzde 99.85 hissesini 14.6 milyar liraya (3.2 milyar dolar) Dubaili Emirates NBD'ye sattı. Satış sonrası Denizbank'ın ismi ve yönetiminin değişmeyeceği açıklanmıştı.

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