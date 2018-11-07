Memura 3 zam

Ocak'ta dagöründü. Enflasyon verileri memurlara Ocak'tatoplu sözleşme zammına ilavetenortaya koydu. Böylecealacak memurların ayrıcada da artacak. Memurlara Ocak'ta şimdiden yüzde 8.76 enflasyon farkı oluştu, Ocak zammı'ya ulaştı. Yüzde 12.76'lık artışa göre, çalışmayan eş için ödenen aile yardımı 251,68 liradançıkacak. Çocuk yardımı tutarı ise 0-6 yaş için 58,98 liradan, 6 yaş üstü için 29,49 liradan 33,25 liraya yükselecek. 0-6 yaş arası 2 çocuğu olan memura aylık 369,63 lira ödenirken, tutar 416,79 liraya yükselecek.