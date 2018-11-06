  • Ekonomi
  • 06.11.2018 20:35
  • Son Güncelleme: 06.11.2018 - 20:35

En düşük memur maaşı ne kadar olacak? Son rakamlarıyla beraber memur maaşı kaç TL olacak?

rakamları geldikçe memurlar da memur maaşlarının ne kadar olacağını araştırıyorlar. 4 aylık enflasyon oranına göre en düşük memur maaşı ne kadar olacak? Gelmesi beklenen son zam ile birlikte güncel memur maaşı kaç lira olacak? Detaylar haberimizde...

En düşük memur maaşı ne kadar olacak?

Yıl sonu yaklaştıkça ekonomiye dair rakamlar da netleşmeye başlıyor. Gelmesi beklenen zamlarla birlikte maaşının ne kadar olacağını araştıran memurların da gözü son dakika haberlerinde... Peki 4 aylık enflasyon oranına göre en düşük memur maaşı ne kadar olacak? Gelmesi beklenen son zam ile birlikte güncel memur maaşı kaç lira olacak? İşte detaylar...

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