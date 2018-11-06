Yıl sonu yaklaştıkça ekonomiye dair rakamlar da netleşmeye başlıyor. Gelmesi beklenen zamlarla birlikte maaşının ne kadar olacağını araştıran memurların da gözü son dakika haberlerinde... Peki 4 aylık enflasyon oranına göre en düşük memur maaşı ne kadar olacak? Gelmesi beklenen son zam ile birlikte güncel memur maaşı kaç lira olacak? İşte detaylar...
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