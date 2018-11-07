Su fiyatlarına tavan geldi

İstanbul Sucular ve Meşrubatçılar Esnaf Odası Başkanı Ahmet Turan Akkaya, suyun temel besin maddesi olduğu için satış fiyatının tarifeye bağlı olduğunu belirterek, "Fahiş artışları önlemek için yeni tarife hazırladık. Belirlenen rakamların üzerine satış yapılamayacak" dedi. Akkaya, tavan fiyatları şöyle açıkladı: "Dönüşümlü 19 litre polikarbon damacan 9.5; dönüşümsüz 19 litre polikarbon damacana 11, 10 litre pet su (2 adet) 12, 5 litre pet su (4 adet) 12, 1.5 litre pet su (12 adet) 12, 0.33 litre pet su (24 adet) 12, 0.5 litre pet su (24 adet) 12, 0.33 litre cam şişe (12 adet) 17, 0.75 litre cam şişe (6 adet) 15, 180 cc bardak su (60 adet) 12, 200 cc bardak su (60 adet) 12, 20 şişe dönüşümsüz maden suyu 13 lira."