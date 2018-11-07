İstihdama dev destek

Hükümet, 2019-2020 döneminde 1.2 milyon gence iş sözü verirken; işverene 5 milyar liranın üzerinde istihdam teşviği verilecek. 3 yıldır uygulanan asgari ücret desteğinin uzatılması talebi gündeme alındı. 100 liralık asgari ücret desteğinin ilave istihdama katkısı ve devlete maliyeti hesaplanacak. Teşvikler özel politika gerektiren grupların istihdamı ve sektörel ihtiyaçları önceleyecek şekilde güncellenecek, ilave istihdama yönelik destekler 2019'da da sürecek. İşe ilk adımda işverenin ödeyeceği asgari ücretin yarısını da devlet karşılayacak. Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre, gençlerin, kadınların ve sosyal yardım alanların işgücü piyasasına katılımını sağlamaya yönelik hedef grup, sektör, bölge odaklı aktif işgücü programlarının uygulanmasını sağlayacak teşvikler geliştirilecek. İlave istihdam için vergi ve prim desteği sağlayan hükümet, işverenin staj programı yükünü de hafifletecek.
Hazal ATEŞ
Hazal ATEŞ
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