Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak peşlerine düştü! Zam iki dudaklarının ucunda

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, geçtiğimiz günlerde enflasyonla mücadele programına katılan firma sayısının 2.500'ü aştığını açıklamış ve alt sektörlere kadar oyun markajına devam edeceklerini ifade etmişti. Sabah Gazetesi'nden Dilek Güngör de bugünkü yazısında, alt sektörlerde tekelleşen firmaların fiyat politikası konusunu kaleme aldı. Güngör, yazısında özellikle mobilya sektörünün en önemli kalemlerinden olan suntada, fiyatlarin iki şirketin dudağının ucunda yer aldığına dikkat çekti.

İşte Dilek Güngör'ün o yazısı:

Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı'na katılan şirketlere bakıyorum. Hemen hemen çoğu tüketicinin mağazada gördüğü markalar... Halbuki, bir de Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın dikkat çektiği alt sektörler var. Misal, mobilyada tekelleşen suntacılar... Hatta ben bir başkasını daha söyleyeyim, süngerciler... Sahi onlar ne yapıyor? Pazarın yüzde 80'ini elinde bulunduranların bu çorbada hiç tuzları olmayacak mı? Devlet vergi indirimleriyle mobilya sektörüne destek olmaya çalışırken hammaddeci suntacılar 'Nato kafa nato mermer' mi olarak kalacaklar?

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Anlatılanlara göre, sunta sektörünü iki büyük oyuncu domine ediyor. Biri Yıldız Entegre, diğeri Kastamonu Entegre... Sektörde rekabet filan yok. Bu iki şirket neredeyse pazarın yüzde 80'ine hakimler. Böyle olunca da mobilyada fiyat düşüşü de yükselişi de bu iki şirketin dudağının ucunda...

Mobilya sektörünün hazırladığı rapora baktım. Kurda 2016'dan 2018'e kadar ortalama artış yüzde 55'lerde... Yonga levhalarda artış yüzde 69 ila 185 arasında... 40 TL'lik ürün 114 TL'ye çıkmış... Masifte de yüzde 128 artış yaşanmış... Keza döşemede de benzer bir durum var.

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Uzun uzun anlatmayayım... Sadece şunu söyleyeyim... Belli ki, enflasyonla mücadelede alt sektörlere kadar oyun markajına devam edilecek. Umarım, Rekabet Kurulu da bu işe el atar da sunta sektöründeki tekelleşmenin fiyatları belirlemede etkili olup olmadığını inceler.