  • Ekonomi
  • 07.11.2018 11:19
  • Son Güncelleme: 07.11.2018 - 11:20

fiyatlarına 20 kuruş geliyor

fiyatlarına bu gece saatlerinden itibaren geçerli olmak üzere litre başında 20 kuruş yapılacağı açıklandı. Yapılacak indirimin pompa fiyatlarına yansıyacağı belirtildi.

Araç sahiplerine müjde! İndirim geliyor

Dünyada ham petrol fiyatlarının 85 dolardan 72 dolara inmesi ve dolardaki düşüşle geçen hafta litrede 17 kuruş yapılan de bir müjde daha bekleniyor. Sektör temsilcileri, bugün akşamdan itibaren benzinde litre başına 20 kuruş indirim yapılacağını belirtti.

İndirim direkt pompaya yansıyacak. Mayıs ayından bu yana akaryakıtta döviz kuru artışının etkisini vatandaşa yansıtmamak için eşel mobil sistemi uygulanmaya başlanmıştı. Bu sistemle kur artışı 'den karşılanıyordu. Eşel mobil uygulaması benzinde sona erdi. Motorinde de devletin ÖTV alacağının iki hafta içinde tamamlanması bekleniyor. Kasım sonu itibarıyla motorinde de 25 kuruşluk indirimin pompaya yansıtılacağı söyleniyor.

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