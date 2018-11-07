  • Ekonomi
  • 07.11.2018 10:32
  • Son Güncelleme: 07.11.2018 - 10:34

hattında sona doğru

Her gün ortalama 1 milyon yolcunun kullanacağı Halkalı-Gebze arasındaki banliyö hattının yenileme çalışmalarında sona gelindi. Yaklaşık 2 ay sonra yapımının tamamlanması beklenen hat sonrası entegrasyonu ile birlikte Halkalı-Gebze arasındaki yolculuk süresi 105 dakikaya düşecek.

Yaklaşık 77 kilometrelik hattın yapım çalışmalarının yüzde 90'u tamamlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhanprojenin bu yılın sonunda İstanbullulara hizmet vermeye başlayacağını açıklamıştı. Proje tamamlandığında günde 1 milyon yolcunun taşınması planlanan hattın Marmaray'la entegrasyonu sağlandığında Gebze'den Halkalı'ya 105 dakikada seyahat edilebilecek.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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