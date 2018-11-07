Yaklaşık 77 kilometrelik hattın yapım çalışmalarının yüzde 90'u tamamlandı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhanprojenin bu yılın sonunda İstanbullulara hizmet vermeye başlayacağını açıklamıştı. Proje tamamlandığında günde 1 milyon yolcunun taşınması planlanan hattın Marmaray'la entegrasyonu sağlandığında Gebze'den Halkalı'ya 105 dakikada seyahat edilebilecek.