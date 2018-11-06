  • Ekonomi
  • 06.11.2018
  • Son Güncelleme: 06.11.2018 - 00:52
  • Gazete

köpüğü

fiyatları köpürdü. Kur bahanesiyle; 4 kalıp sabun 13,25 liraya yükseldi. Aynı sabunun ’da 10,80 liraya satılması tepki çekti

Zam köpüğü
DOLAR bahanesiyle pek çok ürünün fiyatı arttı. dalgasına da yakalandı. 1.5 kilogramlık toz matik sabunu 39,90 liraya kadar çıktı. 1.5 kilogramlık Hacı Şakir sıvı el sabunu ise 31,95 liralık fiyatıyla dikkat çekti. 4 kalıp Hacı Şakir doğal sabun ise market raflarında 13,25 liraya yükseldi.



Türk kökenli bir marka olup 1999'dan beri Colgate- Palmolive bünyesinde satılan Hacı Şakir'in, 'daki satış fiyatı ise 'nin gerisinde kaldı. Marketlerimizde yerli malı etiketi ile sunulan ürün, Almanya'da 1,99 euroya yani 10,80 liraya satılması tepki çekti.

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