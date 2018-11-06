Zam köpüğü

DOLAR bahanesiyle pek çok ürünün fiyatı arttı. Zam dalgasına sabun da yakalandı. 1.5 kilogramlık Hacı Şakir toz matik sabunu 39,90 liraya kadar çıktı. 1.5 kilogramlık Hacı Şakir sıvı el sabunu ise 31,95 liralık fiyatıyla dikkat çekti. 4 kalıp Hacı Şakir doğal sabun ise market raflarında 13,25 liraya yükseldi.
Türk kökenli bir marka olup 1999'dan beri Colgate- Palmolive bünyesinde satılan Hacı Şakir'in, Almanya'daki satış fiyatı ise Türkiye'nin gerisinde kaldı. Marketlerimizde yerli malı etiketi ile sunulan ürün, Almanya'da 1,99 euroya yani 10,80 liraya satılması tepki çekti.
Türk kökenli bir marka olup 1999'dan beri Colgate- Palmolive bünyesinde satılan Hacı Şakir'in, Almanya'daki satış fiyatı ise Türkiye'nin gerisinde kaldı. Marketlerimizde yerli malı etiketi ile sunulan ürün, Almanya'da 1,99 euroya yani 10,80 liraya satılması tepki çekti.
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