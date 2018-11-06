  • Ekonomi
  • 06.11.2018
  • Son Güncelleme: 06.11.2018 - 00:54
  • Gazete

1 milyar yatırımla 10 bin kişiye iş

1 milyar yatırımla 10 bin kişiye iş
Genel Müdür Yardımcısı Murat Ergönül, ve 'a 2023'e kadar yapılacak 1 milyar dolarlık yeni yatırımla sanayi tesislerinde toplam larının 10 bin kişiye ulaşacağını belirterek, "Yeni yatırımlarımızın tamamlanmasıyla 2023'te yaklaşık 2 milyar dolarlık açığı ikame edeceğiz" dedi.

AÇIĞI KARŞILIYOR
İstanbul Havalimanı'ndan gerçekleştirilen ilk yurt dışı seferi olan uçuşuna katılan gazetecilerle bir araya gelen Ergönül, Eti Bakır ve Eti Alüminyum gibi kapanmak üzere olan firmaları aldıklarını, bu 2 firmaya 10 yılda toplam 1 milyar 175 milyon dolar yatırım yaptıklarını söyledi. Eti Bakır ve Eti Alüminyum tesislerinde 5 bin kişiye istihdam sağladıklarını belirten Ergönül, 1.2 milyar dolar yatırımla Mardin'deki Metal Geri Kazanım ve Entegre Gübre Tesisleri'ni inşa ettiklerini aktardı. Ergönül, şunları kaydetti: "Yılda 800 milyon dolarlık cari açığı ikame ediyoruz. Yılbaşında Mardin'deki entegre tesisimizin tam kapasite hizmete girmesiyle yılda 1 milyar 420 milyon dolarlık ikamesine ulaşacağız. Mardin'e alınacak bin 500 kişi ile sanayi şirketlerimizdeki istihdam 6 bini aşacak."
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