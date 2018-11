Tazminata güvence

çalışanı ilgilendiren ve uzun yıllardır tartışılanilişkin reform çalışmalarıstart aldı. Programda, sosyal taraflarla diyalog içinde bütün işçilerin erişebileceği, bireysel hesaba dayanan bir kıdem tazminatı sistemi sözü verilirken, hem işçi hem de işvereni rahatlatan bir model ortaya konulacak. Bugün iş sözleşmesi sona eren her 10 çalışandan sadece biri kıdem alırken, yeni sistem le. Geçen yıl çerçevesi çizilen ve üzerinde çalışılacak yeni kıdem tazminatı modelinin önemli ayaklarını oluşturacak 10 başlık şöyle:, kazanımlar korunacak.Çalışanların düşük kıdemle işten çıkarılmasını önleyecek düzenleme yapılacak.İş değiştirmek kolaylaşacak, geçişte kıdem yanmayacak. İşten ayrılma durumundaİşsizlik Fonu'nda olduğu gibi ortak hesap olmayacak. Her çalışanın görebileceğiolacak. Çalışanlar her ayın sonunda birikimlerinin hangi noktada olduğunu takip edebilecek.Birikimler çeşitli araçlarda değerlendirilebilecek. Çalışanlara birikimlerini değerlendirmesi içinsunulacak. Bu hesaba devlet de katkı sunacak.İstifa eden tazminat alacak.Bir şirket iflas ettiğinde çalışanın kıdemPrimi ödemeyen işverene yaptırımlar yer alacak.Tüm işçilerin erişebilirliği güvence altına alınacak.Kıdemde bir yıla karşılıkKıdem tazminatı sisteminde fona yatırılacak prim oranı yüzde 8.33. Bir yıla karşılık 30 günlük ücret aynen korunacak. Sisteme devlet de katkı sağlayacak.