  • Ekonomi
  • 06.11.2018
  • Son Güncelleme: 06.11.2018 - 00:39
  • Gazete

Emekliye yüzde 12

4 aylık a göre, ve emeklilerinin Ocak mı yüzde 12.26 çıktı. Memurlara ve memur emeklilerine de yüzde 8.76 enflasyon farkı oluştu, zam oranı yüzde 12.76’ya yükseldi. Kesin oran için 2 veri kaldı

Emekliye yüzde 12 zam
Yaklaşık 12.3 milyon emeklinin maaşı Ocak'ta lanacak. Zam oranlarında belirleyici olacak. 2018'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon; SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranını, memur emeklilerinin de yüzde 4'lük artışa ilaveten ne kadar fark alacağını gösterecek. Bunun 4 aylık döneminin verisi belli oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu, dün Ekim ayı enflasyon verisini açıkladı. Ekim'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 2.67 arttı. Temmuz-Ekim enflasyonu böylece yüzde 12.26 çıktı. Yani 4 aylık enflasyona göre ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 12.26 oldu. Kesin oran için 2 veri kaldı. Yani 2 ayın enflasyon verisi daha eklenecek, SSK ve emeklilerinin zam oranı belli olacak. Kasım ve Aralık enflasyonuna göre, şu ana kadar oluşan zam oranı azalabilecek ya da artabilecek.

KİLİT TARİH 3 OCAK
Memurların ve memur emeklilerinin de enflasyon farkı alabilmesi için 2018'in ikinci yarısında enflasyonun yüzde 3.5'i aşması gerekiyordu. 4 aylık enflasyonun yüzde 12.26 çıkmasıyla, memurlara ve memur emeklilerine yüzde 8.76 enflasyon farkı oluştu. Yani 4 aylık enflasyona göre memurların ve memur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 12.76 (yüzde 4 artış + yüzde 8.76 fark) çıktı. Kesin fark ise 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon verileri ile belli olacak.

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