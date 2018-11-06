Emekliye yüzde 12 zam

Yaklaşık 12.3 milyon emeklinin maaşı Ocak'ta zamlanacak. Zam oranlarında enflasyon belirleyici olacak. 2018'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon; SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranını, memur emeklilerinin de yüzde 4'lük artışa ilaveten ne kadar fark alacağını gösterecek. Bunun 4 aylık döneminin verisi belli oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu, dün Ekim ayı enflasyon verisini açıkladı. Ekim'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 2.67 arttı. Temmuz-Ekim enflasyonu böylece yüzde 12.26 çıktı. Yani 4 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 12.26 oldu. Kesin oran için 2 veri kaldı. Yani 2 ayın enflasyon verisi daha eklenecek, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı belli olacak. Kasım ve Aralık enflasyonuna göre, şu ana kadar oluşan zam oranı azalabilecek ya da artabilecek.
KİLİT TARİH 3 OCAK
Memurların ve memur emeklilerinin de enflasyon farkı alabilmesi için 2018'in ikinci yarısında enflasyonun yüzde 3.5'i aşması gerekiyordu. 4 aylık enflasyonun yüzde 12.26 çıkmasıyla, memurlara ve memur emeklilerine yüzde 8.76 enflasyon farkı oluştu. Yani 4 aylık enflasyona göre memurların ve memur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 12.76 (yüzde 4 artış + yüzde 8.76 fark) çıktı. Kesin fark ise 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon verileri ile belli olacak.
Türkiye İstatistik Kurumu, dün Ekim ayı enflasyon verisini açıkladı. Ekim'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 2.67 arttı. Temmuz-Ekim enflasyonu böylece yüzde 12.26 çıktı. Yani 4 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 12.26 oldu. Kesin oran için 2 veri kaldı. Yani 2 ayın enflasyon verisi daha eklenecek, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı belli olacak. Kasım ve Aralık enflasyonuna göre, şu ana kadar oluşan zam oranı azalabilecek ya da artabilecek.
KİLİT TARİH 3 OCAK
Memurların ve memur emeklilerinin de enflasyon farkı alabilmesi için 2018'in ikinci yarısında enflasyonun yüzde 3.5'i aşması gerekiyordu. 4 aylık enflasyonun yüzde 12.26 çıkmasıyla, memurlara ve memur emeklilerine yüzde 8.76 enflasyon farkı oluştu. Yani 4 aylık enflasyona göre memurların ve memur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 12.76 (yüzde 4 artış + yüzde 8.76 fark) çıktı. Kesin fark ise 3 Ocak'ta açıklanacak enflasyon verileri ile belli olacak.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.