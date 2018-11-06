  • Ekonomi
  • 06.11.2018 10:08
  • Son Güncelleme: 06.11.2018 - 10:10

Dünya devleri sıraya girdi! Türkiye'de üretiliyor

Türk havacılık sanayisi gururumuz olmaya devam ediyor. Dünyada uçan her iki uçaktan birisi 'deki TUSAŞ Motor Sanayi fabrikasında üretilen parçaları taşıyor.

500 dönümlük bir alanda kurulu fabrikada 2 bin 500 kişi çalışıyor. Dünyaca ünlü uçak firmalarının en kritik motor parçalarını üretiyor. Habertürk'ten Fırat Tur'un haberine göre müşterileri arasında dünya havacılığının devleri GE Aviation, MTU, ITP, Rollys Royce, Safran gibi firmalar yer alıyor. Aralarında F-16'lar, erken uyarı uçakları Avacs'ların da olduğu farklı uçakların motor bakımları da burada yapılıyor.

ANKA'YA YERLİ MOTOR
TEI, Türkiye'nin savunma sanayisinde yurt dışı bağımlılığı azaltacak çok önemli projeler de yürütüyor. Türkiye'nin ilk turbodizel uçak motoru PD170, tamamı yerli ve milli imkanlarla TEI'de üretildi. 3 bin saati aşan motor testi gerçekleştirildi. İnsansız hava aracı Anka, PD170 motoru ile ilk uçuşunu gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerEkonomi HaberleriDünya devleri sıraya girdi! Türkiye'de üretiliyor
Diğer Ekonomi Haberleri Tüm ekonomi haberleri
Tüm Ekonomi Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar