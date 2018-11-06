Dünya devleri sıraya girdi! Türkiye'de üretiliyor

500 dönümlük bir alanda kurulu fabrikada 2 bin 500 kişi çalışıyor. Dünyaca ünlü uçak firmalarının en kritik motor parçalarını üretiyor. Habertürk'ten Fırat Tur'un haberine göre müşterileri arasında dünya havacılığının devleri GE Aviation, MTU, ITP, Rollys Royce, Safran gibi firmalar yer alıyor. Aralarında F-16'lar, erken uyarı uçakları Avacs'ların da olduğu farklı uçakların motor bakımları da burada yapılıyor.

ANKA'YA YERLİ MOTOR

TEI, Türkiye'nin savunma sanayisinde yurt dışı bağımlılığı azaltacak çok önemli projeler de yürütüyor. Türkiye'nin ilk turbodizel uçak motoru PD170, tamamı yerli ve milli imkanlarla TEI'de üretildi. 3 bin saati aşan motor testi gerçekleştirildi. İnsansız hava aracı Anka, PD170 motoru ile ilk uçuşunu gerçekleştirmeye hazırlanıyor.