Altın fiyatları doların güçlenmesiyle Asya borsasının ilk işlemlerinde hafif gerilerken, yatırımcılar piyasa yönlendirmesi için ABD Kongre seçim sonuçlarını bekliyorlar. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.2 düşüşle 1,228.20 dolara geriledi. Çeyrek altın fiyatı, gram altın fiyatı ne kadar oldu? İşte 6 Kasım güncel altın fiyatları...
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