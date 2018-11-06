  • Ekonomi
  • 06.11.2018 11:18
  • Son Güncelleme: 06.11.2018 - 11:28

son dakika: Bugün fiyatı, fiyatı ne kadar oldu? 6 Kasım Salı

dalgalı seyrini sürdürüyor. Altının gram fiyatı, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,80 artışla 211,9 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı'da 346 lira, Cumhuriyet altını da 1.415 liradan satılıyor. Çeyrek altın fiyatı, fiyatı ne kadar oldu? İşte 6 Kasım güncel altın fiyatları...

Altın fiyatları doların güçlenmesiyle Asya borsasının ilk işlemlerinde hafif gerilerken, yatırımcılar piyasa yönlendirmesi için ABD Kongre seçim sonuçlarını bekliyorlar. Altının spot piyasadaki ons fiyatı yüzde 0.2 düşüşle 1,228.20 dolara geriledi. Çeyrek altın fiyatı, gram altın fiyatı ne kadar oldu? İşte 6 Kasım güncel altın fiyatları...

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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