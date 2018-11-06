  • Ekonomi
  • 06.11.2018 09:09
  • Son Güncelleme: 06.11.2018 - 09:09

2019'da harç ve cezalar ne kadar olacak?

Yeni yılın yaklaşması ile birlikte vergi, ceza ve harçların da ne kadar olacağı merak edilmeye başlandı. Yılbaşından itibaren vergi, ceza ve harçlarda oranında bir artış bekleniyor.

2019da harç ve cezalar ne kadar olacak?

Her yıl kasımda vergi, ceza ve harçların bir sonraki yıl ne kadar zamlanacağı netleşiyor. Kasımda ekim ayı itibariyle 12 aylık üretici u (Yİ-ÜFE) artışı Türkiye İstatistik Kurumu () tarafından açıklanıyor.

Yeniden değerleme oranı olarak kabul edilen bu oran da sonra Hazine ve tarafından ilan ediliyor. Dün de TÜİK bu oranı yüzde 23.73 olarak açıkladı. Yani değişiklik yapılmazsa vergi, ceza ve harçlar yüzde 23.73 artacak. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yeniden değerleme oranına ilişkin, "Oran için 2019 enflasyonla mücadele kapsamında da bütçe dengesi kapsamında da en optimum, en doğru çözümle ilerleyeceğiz, yakında açıklayacağız. Detaylı çalışmalar devam ediyor" dedi.

Motorlu Taşıtlar Vergisi yaş ve motor silindir hacmi dışında değerine göre de farklı vergilendiriliyor. 1 Ocak 2018'den itibaren tescil olmuş araçlarda değerine göre vergilendirme olacak. Değeri 40 bin liranın altında 1-3 yaş aralığında ve 1.300 motorun altında bir otomobilin vergisi 743 liraydı, 919 liraya çıkacak. Değeri 40 bin ile 70 bin aralığındaysa 817 liradan bin 10 liraya, 70 bin liranın üstündeyse de 892 liradan bin 104 liraya yükselecek.

BAKANLIĞIN İNDİRİM YETKİSİ BULUNUYOR
Hazine ve Maliye Bakanlığının bu konuda yarıya kadar indirme yetkisi bulunuyor.

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