  • Ekonomi
  • 06.11.2018
  • Son Güncelleme: 06.11.2018 - 00:59
  • Gazete

2019’da kaldırılacak

AKK 2019’da kaldırılacak
Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan'dan kullanıcılarını sevindiren bir açıklama geldi. İnternet kullanımında uygulanan adil kullanım kotası () ile ilgili olarak Turhan, "2019 yılında kaldırılacak" dedi. Turhan, şöyle konuştu: "Mevzuatta da haksız olduğunu düşündüğümüz konulara ilişkin kapıları kapatmaya çalışıyoruz. İşin özü bu.
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